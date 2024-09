Torna, con numeri importanti e progetti qualificanti, il Servizio civile universale a Taurianova.

Questa mattina il sindaco Roy Biasi ha dato il benvenuto nel Municipio ai 16 giovani volontari selezionati per i 2 progetti finanziati dal Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ragazzi e ragazze provenienti da Taurianova, ma anche da altri Centri della Piana di Gioia Tauro, che per un anno vivranno un’esperienza remunerata molto formativa – perché al servizio dell’apparato amministrativo comunale – ma anche eticamente stimolante perché gli consente di offrire alla comunità un anno di impegno.

Nella cerimonia svoltasi nella stanza del sindaco è stato l’assessore alle Politiche giovanili, Maria Fedele, a ricordare gli obiettivi dei progetti “In Gioco per la Legalità” e “Lo sport: salute e benessere per tutti”.

«Auguri per l’incarico che oggi assumete – ha detto l’assessore Fedele – nella certezza che saprete far fruttare anche nel vostro futuro lavorativo l’anno di formazione che inizia oggi. Tra i vari impieghi a cui vi dedicherete, mi piace qui sottolineare l’importanza concreta e simbolica di quello che vi vedrà impegnati nel servizio alla biblioteca comunale, perché aiutarci a valorizzare questa importante infrastruttura culturale significa contribuire ad un passaggio storico molto atteso dalla nostra comunità, facendovi sentire insieme a noi protagonisti di quel miglioramento sociale che con il titolo di Capitale italiana del Libro Taurianova sta ottenendo».

Non solo quello della Cultura, comunque, tra i settori comunali che riceveranno – grazie all’iter eseguito dall’Area Welfare, guidata da Saverio Latella – un beneficio dalle attività giornaliere che dureranno un anno. I volontari del Servizio civile universale, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, sono stati assegnati infatti anche a vari altri servizi espletati nella sede municipale. E proprio per instradare al meglio l’attività di volontariato che comincia, il sindaco Biasi ha voluto che alla cerimonia di benvenuto partecipassero anche gli assessori Antonino Caridi e Massimo Grimaldi – assenti per motivi personali i colleghi di giunta Angela Crea e Simona Monteleone – che hanno descritto i campi di attività di quella parte dei progetti che valorizzano i concetti di legalità e di cura del tempo libero.