Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Taurianova, in collaborazione con l’ASP numero 5 di Reggio Calabria, distretto tirrenico, sotto la direzione del dottore Salvatore Barillaro, con il responsabile del poliambulatorio di Taurianova dott. Casella Francesco.

La terza giornata delle vaccinazioni antinfluenzali che si terrà il 28/11/2020 dalle ore 08:30 alle ore 13:00, con ben 400 vaccini disponibili, voluta ancora una volta, fortemente, dal nostro Sindaco Roy Biasi, che ha voluto responsabilmente insieme al delegato alla Sanità Scarfo’ Raffaele e insieme a tutta l’ Amministrazione Comunale che la popolazione Taurianovese ottenesse la copertura dall’influenza stagionale nella quasi totalità, soprattutto per gli anziani e le persone affette da varie patologie.

“Crediamo fortemente che un’ Amministrazione Comunale responsabile, continua il delegato alla Sanità Scarfo’, debba avere a cuore il benessere dei propri concittadini e perciò, in futuro ci sarà e dovrà esserci maggiore intesa fra Comune e ASP, per far sì che il poliambulatorio dell’ASP numero 5 di Reggio Calabria di Taurianova, possa erogare maggiori servizi e si possa dotare di nuove apparecchiature elettromedicali, per una maggiore efficienza e qualità delle prestazioni erogate!

Inoltre continua Scarfo’ “la struttura del Centro Fieristico Agroalimentare, rappresenta a mio avviso un sito importantissimo per gli spazi ampi e la dislocazione delle stanze, con le dovute distanze di sicurezza, da utilizzare per le future vaccinazioni anticovid , previste nei primi mesi del 2021.

Ci prepariamo così ad assicurare ai nostri concittadini il massimo impegno per la salute e il benessere di tutti!”

Grazie!

Al dottore Giuffrida responsabile

servizio prevenzione aziendale asp 205 Reggio Calabria, al dottore Barillaro ASP Distretto tirrenico Reggio Calabria, dottore Casella responsabile poliambulatorio di Taurianova ASP numero 5 Reggio Calabria.

Al nostro sindaco Avv. Roy Biasi.

Al nostro vicesindaco Antonino Caridi.

Agli assessori Maria Fedele, Angela Crea, Massimo Grimaldi, Simona Monteleone.

Al presidente del Consiglio Comunale Salvatore Siclari.

Ai nostri Consiglieri sempre attivi nell organizzazione dei gruppi per migliorare e rendere sicure le giornate delle vaccinazioni. I consiglieri, Grazia Arcuri, Di Giorgio Rosario, Mariella Calapa’, Federica Urdida , Gallo Mino, Barca Stefania, Fabio Fuda, Vincenzo Papalia

Ai nostri candidati e volontari , Dalila Arena Michele Condello ecc.

Alle ragazze del servizio civile, Francesca Luccisano e colleghe.

Alla disponibilità dei nostro vigili urbani.

All’ agenzia Sacro Cuore per la fruttuosa disponibilità per la messa a disposizione di due infermieri professionali

Agli infermieri dello staff del poliambulatorio di Taurianova.

SENZA LA FATTIVA COLLABORAZIONE DI TUTTI VOI TUTTO CIÒ NON SI POTREBBE REALIZZARE.

GRAZIE!