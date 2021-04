Unica assolta, nel “TERRAMARA CLOSED” – Appello -, è Luana Bongiovanni condannata in primo grado alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui all’art 74 DPR 309/90, nella qualità di partecipe, con compiti di cassiera dei proventi delle operazioni illecite provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti, nonché di postina delle direttive dello zio Fazzalari.

Tuttavia i legali della stessa, Avvocati Alfredo GIOVINAZZO e Maria Rosa CROCITTI, hanno ampiamente evidenziato che la decisione del Giudice delle prime cure si presentava lacunosa e contraddittoria.

In particolare i difensori hanno dimostrato l’estraneità assoluta della sig.ra Luana Bongiovanni, sia per ciò che concerneva la partecipazione alla presunta associazione criminosa, sia alla commissione del reato per cui venne sottoposta a processo.

Nell’esaustiva e dettagliata discussione, la difesa ha sottolineato, in modo inconfutabile, la carenza di tutti gli elementi integranti le fattispecie incriminatrice.