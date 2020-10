Convocato oggi alle 17,30 il primo Consiglio Comunale dopo la vittoria di Roy Biasi alla carica di sindaco. Per motivi di sicurezza a causa dell’emergenza pandemica, sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook del Comune di Taurianova e in contemporanea dal nostro sito Approdo Calabria. I punti all’Ordine del Giorno sono:



1. Insediamento del Consiglio comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alle cariche di Sindaco e Consigliere comunale a seguito delle consultazioni elettorali amministrative del 20 e 21 settembre 2020, ed al successivo turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020. Convalida degli eletti e dei Consiglieri subentranti ai Consiglieri comunali nominati assessori;

2. Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio comunale;

3. Giuramento del Sindaco ed altri adempimenti statutari;

4. Comunicazione nomina dei componenti della Giunta comunale;

5. Elezione della Commissione Elettorale comunale.