Oggi a Taurianova alle ore 18 ci sarà una messa in suffragio per i vent’anni della scomparsa dell’esponente politico di Sinistra, ma amato da tutti, Walter Schepis con una Santa Messa al Convento dei Cappuccini. Il ricordo inizierà alle ore 17 con la visita al Cimitero di Radicena dov’è sepolto Walter.

A seguire ci sarà un momento, ricordando Walter alla libreria Accardi di Taurianova in Piazza Macrì.

Saranno presenti l’on. Roberto Speranza, l’on. Arturo Scotto, l’on. Nico Stumpo, l’on. Vinicio Peluffo. l’on. Matteo Mauri, il segretario generale del Pse Giacomo Filibek e tra gli altri anche l’assessore regionale pugliese Michele Mazzarano.

Il ricordo affettuoso del premier Giorgia Meloni



Il ricordo del sindaco di Carpi (Mo) Alberto Belelli

“Mi pare di vederti adesso come allora, la tua camminata ciondolante, la testa inclinata sul cellulare, le dita dell’altra mano che accarezzano i capelli dietro al tuo orecchio mentre discuti animatamente con il tuo interlocutore. La camicia azzurra dentro ai jeans d’ordinanza, perché va bene essere giovani ma è giusto essere in ordine quando si è dirigenti. E le riunioni. Si le riunioni che sono solo il pezzo finale se sai già le posizioni degli altri, perché li hai sentiti, perché li hai convinti, perché sei già preparato. Ed alla fine la tua risata mentre mi guardi, perché sai che farò una delle mie battute per sdrammatizzare. “Ehhh Bellelli….” E poi una fragorosa risata. Tu che corri per la Festa di Carpi, rubando una delle radio della vigilianza, braccato da me, Simone, Enrico e gli altri compagni.

Nella mia testa è tutto come allora, eppure è cambiato tutto. Mi manchi Walter. Mi mancano quei giorni, mi manca la nostra gioventù. Due anni fa, durante l’ennesimo cambio di telefono, si è cancellato il tuo numero dalla rubrica. Ne ho sofferto perché l’avevo conservato gelosamente, dall’ultima telefonata, una delle tante con risate e ragionamenti, proprio il giorno prima che te andassi. Non ho più il tuo numero ma da alcuni anni ho quello di tuo papà, che ci tiene uniti nel tuo ricordo e nella nostra amicizia. Hai lasciato in tutti quelli che hai conosciuto un vuoto enorme, una intera generazione che vissuto con te.”

Mi manchi Walter, mi manchi tanto.

Il ricordo di Maurizio Martina – Vice Direttore Generale FAO

“Un grande abbraccio e te e tutti voi. Il suo ricordo vive in tanti ogni giorno e questo io penso sia il messaggio più bello e più forte che una persona possa lasciare. Con tanto affetto e stima, Maurizio”