In questi giorni stiamo assistendo, al tragico teatrino, dove un governo non all’altezza, manifesta ancora una volta la propria incompetenza e la propria incapacità, giocando sulla pelle dei lavoratori LSU e LPU.

L’incertezza provocata, ha determinato ritardi e confusione. I comuni non sanno più che pesci prendere. A tal proposito il governo piuttosto che risolvere il problema, sta prevedendo una proroga, nella prossima legge di stabilità.

Il rimedio è peggiore del male.

Infatti, la proroga proposta, inerente i lavoratori ex Lsu-Lpu, prevista nelle nuova legge di stabilità (che deve essere ancora approvata) non prevede le deroghe normative propedeutiche alla stabilizzazione degli stessi per l’anno 2021.

Tanti comuni non hanno ancora ultimato le procedure di stabilizzazione e la conseguenza, in assenza di deroghe, è la perdita del posto di lavoro, poiché non ci sarà più il bacino.

Secondariamente le procedure di stabilizzazione degli Lsu previste per il 2020, attraverso il Ripam hanno creato una discriminazione tra la platea dei precari, poiché parte di questi, Lsu categorie C e D sono reclutati mediante procedura RIPAM, mentre per gli Lpu, per le stesse categorie, vige la normativa ordinaria di selezione pubblica.

Quindi, i lavoratori che dovranno essere reclutati con la procedura Ripam sono penalizzati poiché non hanno il tempo materiale di prepararsi ai test e l’eventuale mancato superamento comporterebbe il licenziamento dopo 22 anni di lavoro precario.

Una situazione paradossale, che se non affrontata con competenza produrrà danni irreparabili.

Alla luce di ciò, il Comune di Taurianova ha ritenuto di procedere ugualmente alla stabilizzazione degli Lsu-Lpu entro la fine dell’anno, senza attendere la proroga annunciata dal Governo, che rischierebbe di far perdere il posto ai Lavoratori.