SPORT allo sfascio. Fare un giro delle strutture sportive di Taurianova significa addentrarsi in un terreno insidioso, aggirarsi fra soffitti ammuffiti, con buchi e crepe rattoppati alla meglio, spogliatoi trasformati in lavagne o discariche improvvisate, senza docce funzionanti. Strutture fatiscenti, non rinnovate per lo più da mezzo secolo; e non spetta sorte migliore anche a terreni e impianti più moderni. Fino ad arrivare a quello che è un vero sputo in faccia a una città che con la fama dei suoi sportivi più rinomati si sciacqua la bocca in lungo e largo solo nelle situazioni ufficiali: il palazzetto dello sport è sempre lì, bello da vedere…chiuso. Sulla sua sorte si levano solo tante parole, fumo di un arrosto inesistente. E si fatica ormai anche solo a sentire il profumo di un divenire immediata realtà. Da progetti faraonici a “qualche toppa qua e là e si apre”, Taurianova ne ha sentite di tutti i colori. Chissà… magari per intercessione del divino? Certo è che le promesse hanno lasciato anni di attesa e una struttura che rimane lì, immobile e inutile.

LE PALESTRE delle scuole in gran parte ancora reggono. Ma cominciano a farsi sentire i primi acciacchi dell’età avanzata. La situazione più emblematica è certamente quella della Monteleone che, sistemata a spese di alcune associazioni sportive, è stata lasciata andare nuovamente in rovina. Tanti soldi spesi inutilmente. Intanto i giovani della pallavolo sono costretti ad allenarsi nell’unica palestra semi decente, al Gemelli Careri.