Ideato come momento conclusivo dell’anno scolastico e finalizzato alla valorizzazione delle competenze e delle risorse umane presenti nella scuola, lo spettacolo è stato il frutto della stretta collaborazione tra docenti, allievi, famiglie, collaboratori scolastici, figure professionali esterne che hanno offerto volontariamente il loro contributo. In un anno in cui le difficoltà subentrate per la pandemia hanno rallentato e trasformato i tradizionali metodi didattici, e tutto sembrava inesorabilmente “bloccato”, con sorpresa e grande entusiasmo gli alunni si sono lasciati coinvolgere nell’orchestra, nel coro, nella recitazione, nelle coreografie e nell’allestimento scenografico, sempre nel rispetto delle norme anticontagio da COVID-19. Il copione, inedito, è stato “cucito” su misura per ognuno di essi. L’intensa fase di preparazione progettuale è stata sicuramente la parte più educativa e formativa per i ragazzi che, nonostante il difficile periodo storico, sono riusciti a dare il meglio con spirito di sacrificio e determinazione. Lo spettacolo, piacevole e originale, ha avuto l’approvazione del pubblico, “selezionato” per ragioni di sicurezza, che ha partecipato con particolare attenzione, in una serata calda ma densa di PASSIONE. Le parole del Papa, veicolate attraverso la magia della musica di coro e orchestra, monologhi e scene teatrali, coreografie colorate e suggestive, sono arrivate dritte al cuore. Il Dirigente, prof. Giuseppe Gelardi, e S.E. Mons. Francesco Milito hanno sottolineato il meraviglioso messaggio di speranza, l’amore per il laboratorio teatrale, la tenacia e l’impegno profuso, indispensabili per confezionare un prodotto così ”ALTO” e significativo, denso di contenuti, che ha regalato gioia e consolazione. GRAZIE alla meravigliosa squadra di docenti, capitanata dalla prof.ssa Stefania Sorace, sempre in prima linea per motivare gli alunni e offrire opportunità di crescita: prof.ssa M. Josè Fava, prof.ssa Angela Greco, prof.ssa Sara Politano’, prof. Daniele Ciullo, prof. Vincenzo Zindato, prof. Davide Schirripa e prof. Vincenzo Modafferi. Ma GRAZIE soprattutto agli alunni, sempre pronti a mettersi in gioco e a lasciarsi guidare alla ricerca di nuovi stimoli e belle emozioni.

E’ questa la scuola che valorizza i talenti, che favorisce l’emergere di aspettative e realizza piccoli SOGNI: è questo l’apprendimento significativo che lascia nel cuore e nella mente di ogni ragazzo una traccia indelebile.

“Com’è importante sognare insieme! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, TUTTI FRATELLI! ”. (Papa Francesco)