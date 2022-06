Nel cortile della scuola secondaria di primo grado N. Contestabile si è svolta la prima edizione di “SOTTO LE STELLE- Conversando di ASTRONOMIA “, sulla scia di un percorso formativo che da anni vede la Contestabile in prima linea. Gli alunni di terza, sotto la guida della docente referente del progetto, prof. ssa Francesca Licastro , e dei docenti di Matematica e Scienze, prof.ssa M. Francesca Marafioti, prof. Antonino Masso e prof.ssa Gabriella Luverà , hanno offerto una sapiente lettura dell’ Universo , accompagnando le famiglie presenti in un “VIAGGIO” virtuale oltre i confini convenzionali. Con competenza e padronanza di linguaggio, i ragazzi hanno spaziato dalla luna alle stelle e ai pianeti, catturando l’ attenzione di tutti e stimolando la curiosità. Di anno in anno un nutrito numero di alunni partecipa alle Olimpiadi di Astronomia, conseguendo ottimi risultati, alunni come Luigi Sorrentino e Luigi Caccamo, ospiti graditi, che hanno relazionato sul “Cielo stellato di Giugno”. Il Dirigente scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, ha ringraziato alunni e docenti per lo “spessore” della serata e per il privilegio di poter condividere anche con i genitori momenti così intensi. Hai poi ricordato con orgoglio l’ inaugurazione dell’ Osservatorio astronomico, fiore all’ occhiello della Contestabile, avvenuta proprio sotto la sua dirigenza. La prof. ssa Stefania Sorace ha infine concluso dando la parola a un alunno speciale che ha terminato il suo percorso di studio alla scuola media Contestabile ma che resta nel cuore di tutti. Conversando di astronomia, Daniel ha dimostrato che l’ inclusione, se concretamente realizzata, porta al superamento delle barriere e al successo formativo.

Serata, dunque, che ha regalato profonde emozioni, in un clima di grande partecipazione.

“IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME, LA LEGGE MORALE DENTRO DI ME.” (E. Kant)

L ‘augurio è che i ragazzi continuino a coltivare il proprio spazio nell‘ “UNIVERSO” con grinta e determinazione.