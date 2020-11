Aggiornamento situazione COVID-19

Il Nucleo Monitoraggio Covid, istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria, in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 5, ha comunicato i dati relativi alla diffusione del contagio da SARS-CoV2 nel territorio del nostro comune:

Ad oggi i casi totali accertati di COVID-19 sono in totale 139, dei quali 102 nel centro urbano di Taurianova e contrade e 37 sulle frazioni di San Martino e Amato. I nuovi positivi di oggi sono 8, già compresi nel dato complessivo, e riguardano tutti cittadini residenti a Taurianova centro e contrade. Sempre ad oggi le persone delle quali è stata accertata la negativizzazione al virus sono in totale 14, per cui gli attuali positivi sono 125, dei quali 96 a Taurianova e contrade e 29 su San Martino e Amato.

Sul sito web istituzionale del Comune è stata istituita una sezione dedicata, denominata InfoCovid contenente tutte le informazioni e la documentazione utile, ed un indirizzo email dedicato infocovid@comune taurianova.rc.it al quale è possibile rivolgersi per oittenere supporto e chiarimenti di natura amministrativa e normativa.

Si continua a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di tutte le misure sino ad ora più volte raccomandate: uso corretto della mascherina, igiene e sanificazione delle mani e distanziamento interpersonale sono accorgimenti fondamentali per contrastare efficacemente il diffondersi del virus.