Taurianova, “Sognando un Natale di Pace”: la Scuola Primaria “A. Monteleone” emoziona con un evento indimenticabile

“Sognando un Natale di Pace”: la Scuola Primaria “A. Monteleone” emoziona con un evento indimenticabile

La Chiesa della Madonna del Rosario di Taurianova ha ospitato uno degli eventi più emozionanti del periodo natalizio, il concerto “Sognando un Natale di Pace”, realizzato dagli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria A. Monteleone. Un’esperienza unica che ha unito musica, speranza e il calore di una comunità che, anche nei momenti più difficili, non smette di credere nei valori universali della pace e della fratellanza.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di ben sessanta piccoli protagonisti, ciascuno con un ruolo fondamentale nell’orchestrare una serata che ha trascinato il pubblico in un viaggio tra canti, dialoghi e riflessioni. Un concerto che non è stato solo un’esibizione musicale, ma una vera e propria celebrazione di inclusione e armonia, dove ogni bambino ha avuto la possibilità di esprimersi e contribuire al messaggio di speranza che ha permeato ogni momento.

Inserito a pieno titolo nel prestigioso calendario delle manifestazioni di dicembre di Taurianova, Capitale Italiana del Libro 2024, il concerto ha rappresentato un momento di grande rilevanza culturale e simbolica. La serata non ha celebrato solo il Natale, ma anche il valore della lettura e della cultura come strumenti per abbattere le barriere e promuovere l’unione tra le persone.

L’atmosfera magica è iniziata con l’ingresso dei bambini, preceduti dal suggestivo suono degli zampognari, che ha subito evocato la tradizione natalizia.

Le toccanti note di Imagine di John Lennon, accompagnate dalla recitazione in italiano delle parole della celebre canzone, hanno introdotto il pubblico al tema centrale della serata: la speranza di un mondo in cui l’amore, la pace e l’unità non siano solo desideri, ma realtà concrete.

Durante la serata, i bambini hanno alternato momenti di riflessione a brani che celebravano la pace e la solidarietà, come “Una sola voce”, “La pace si può” e “Non alzare la voce”.

Il programma ha incluso anche un omaggio a Gianni Rodari, con la recitazione della sua favola “Uno e sette”, che ha messo in risalto l’importanza di riconoscere le differenze culturali e linguistiche, ponendo al contempo l’accento sul legame universale che unisce tutti gli esseri umani.

Non sono mancati i canti natalizi tradizionali, come “Astro del ciel” e “Bianco Natale”, arricchiti dall’esecuzione di un suggestivo brano popolare calabrese, “Ch’è duci stu figghiu”, che ha reso l’evento ancora più emozionante e unico.

La serata si è conclusa con un’esplosione di gioia: il pubblico ha cantato “Feliz Navidad” insieme al coro, creando un’atmosfera festosa e calorosa. E come tocco finale, uno spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo, simbolizzando l’unione e la speranza di costruire insieme un mondo migliore.

La Dirigente scolastica Maria Concetta Muscolino ha manifestato grande entusiasmo e orgoglio per il successo della serata, lodando i bambini per la loro straordinaria esibizione, capace di incantare e toccare il cuore di tutti i presenti. Ha espresso profonda gratitudine alle insegnanti della Scuola Primaria “A. Monteleone”, che con impegno e passione hanno curato la preparazione dei piccoli protagonisti e l’organizzazione dell’evento, nonché ai professori di strumento musicale della scuola secondaria di I Grado Pascoli, che hanno accompagnato i giovani talenti con professionalità durante l’esecuzione di alcuni brani. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi ordini di scuola, evidenziando come questa sinergia abbia contribuito a ottenere un risultato di alto livello.

La Dirigente Muscolino ha rivolto un sentito ringraziamento a Don Mino, sempre pronto ad accogliere iniziative che arricchiscono la comunità, al Presidente del Consiglio d’Istituto, Arch. Sabina Pezzano, ribadendo il valore fondamentale della collaborazione tra scuola e famiglia, e all’Amministrazione Comunale, rappresentata dagli Assessori Maria Fedele, Angela Crea e Massimo Grimaldi, per il loro indispensabile sostegno a un’iniziativa unica, capace di intrecciare tradizione, cultura e speranza in un’atmosfera davvero indimenticabile.