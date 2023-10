Adesso è ufficiale, dopo il tanto attendere shakesperiano Federica Ursida si è dimessa dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale e lo fa con una lettera già protocollata al Comune (e che alleghiamo sotto).

Federica Ursida era diventata il toto-dimissioni degli ultimi mesi, la stessa che insieme ai due Consiglieri Comunali Mino Gallo e Francesco Bellantonio aveva redatto un documento di adesione alla linea del Consigliere Regionale Domenico Giannetta di Forza Italia, adesso rende merito a quanto dichiarato dal sindaco Roy Biasi in merito alla staffetta con il leghista Raffaele Scarfò che dovrò subentrare alla stessa nel prossimo Consiglio Comunale e che dovrà essere al primo punto dell’Ordine del giorno.

Il duo Gallo-Bellantonio sembravano in disaccordo in merito alle dimissioni della stessa, tant’è che hanno costituito un gruppo autonomo in seno al Consiglio per rivendicare più autonomia politica, ma sempre in seno alla maggioranza (e dove Ursida non ne fa parte). E da indiscrezioni sembra che gli stessi qualora dovrebbe essere confermata la candidatura di Raffaele Scarfò hanno sempre dichiarato di non votare favorevolmente per lo stesso, ma di astenersi (o uscire dell’Aula al momento della votazione).

Al momento gli equilibri sono stabili in seno alla maggioranza con gli accordi della staffetta sanciscono tale condizione. Ci sarebbe un’altra novità in embrione, ma ancora nulla di ufficiale è che il consigliere regionale diriferimento del gruppo cui fanno parte attualmente Federica Ursida, ma schierati apertamente il vicesindaco Caridi, l’assessore Fedele e il consigliere Comunale Arcuri, sarebbe il passaggio dell’attuale forzista Giuseppe Mattiani tra le file della Lega. Ancora nulla di ufficiale, ma solamente “rumors” politici che dovrebbero avere conferma nelle prossime ore. In tal caso ci sarà una maggioranza monocolore di un “verde” intenso tranne i due “giannettiani” del gruppo autonomo all’interno della maggioranza.

Insieme a Federica Ursida sono state protocollate anche le dimissioni dell’attuale vicepresidente ovvero quello che dovrebbe subentrare alla stessa, tranne novità all’ultima ora, Raffaele Scarfò.

Da qui è tutto, a voi studio…ops… Consiglio Comunale…

