Un libro e due protagonisti del dibattito nazionale intorno alla giustizia. È questa la formula scelta per il 5° appuntamento della Rassegna Letteraria Autunnale, che sabato 25 novembre vedrà arrivare a Taurianova – alle 10.30, nella sala consiliare – Giuseppe Scopelliti e Luca Palamara.

Il dialogo voluto dall’assessorato alla Cultura sarà intorno al libro “Io Sono Libero”, scritto dall’ex governatore calabrese con Francesco Attanasio, occasione anche per conoscere da vicino l’opinione sull’attuale processo di riforma della Giustizia dell’ex presidente dell’associazione nazionale magistrati, che ha origini calabresi. Grazie alla scelta fatta dal Comune, rappresentato nella mattinata dal sindaco Roy Biasi e dall’assessore Maria Fedele, Taurianova guadagna quindi l’attenzione regionale ospitando due figure che, al netto delle vicende giudiziarie che li hanno visti coinvolti, sono certamente portatori di punti di vista essenziali per farsi un’opinione sull’evoluzione dell’equilibrio fra i poteri dello Stato. Moderati da Monia Sangermano, gli altri interventi previsti sono quelli di Cettina Nicolosi, presidente Conservatorio Cilea e responsabile Cultura Proloco di Taurianova, e dello scrittore Vincenzo Furfaro.