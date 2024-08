Dopo il fatto grave di martedì scorso accaduto davanti il Poliambulatorio di Taurianova sito a Largo Bizzurro, dove una signora è stata strattonata e rapinata da un borseggiatore, grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Taurianova e del Commissariato di Polizia, hanno catturato il presunto autore del furto ed è in questo momento in stato di fermo.

L’episodio ha creato tanto stupore in città, ma soprattutto paura per un episodio avvenuto in un luogo molto frequentato vista l’alta mole di pazienti che si recano quotidianamente nella struttura sanitaria taurianovese.

Siamo stati i primi a riportare la notizia e abbiamo sollecitato le forze dell’ordine affinché davano una risposta positiva al grave problema e tranquillizzare la cittadinanza che era rimasta scossa dal grave episodio.