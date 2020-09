Riceviamo e pubblichiamo

Sento il dovere morale e civile in questo particolare momento difficile per tutti noi, con la Pandemia relativa al Covid 19, che prosegue inarrestabile la sua corsa in attesa di un vaccino efficace, di fare gli auguri a tutta la comunità scolastica Taurianovese, frazioni comprese di ogni ordine e grado, a tutti gli studenti e personale scolastico che oggi iniziano il nuovo anno. Un plauso ai dirigenti delle nostre scuole, che in poco tempo hanno dovuto organizzarsi, adeguando alle nuove direttive Ministeriali, un sistema gia’complesso, affrontando molteplici difficoltà per garantire la sicurezza. Da docente comprendo le varie problematiche che tutto il personale scolastico dovra’ affrontare, ma sono convinto che la forza di volontà è enorme , come la volontà di consentire ai nostri figli di usufruire in piena sicurezza, quel diritto inviolabile e fondamentale qual’ e’ l’istruzione.

Auguro ai nostri giovani un anno pieno di soddisfazioni, attraverso l’acquisizione delle competenze e con la speranza che possano attraverso la formazione scolastica ricevuta, inserirsi nel mondo del lavoro. Tanti auguri ragazzi di vero cuore, buon inizio di anno scolastico.

Il referente cittadino Lega Salvini

Scarfò Raffaele