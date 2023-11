I plessi scolastici di Taurianova sono pronti per l’avvio, martedi prossimo, del servizio di refezione scolastica grazie all’azione congiunta, completata in queste ore, dagli assessorati alla Pubblica istruzione e alla Manutenzione. E’ stato infatti un sabato dedicato a ultimare il programma di sanificazione e igienizzazione di tutti e 8 gli edifici scolastici cittadini, quello che ha voluto l’assessore Antonino Caridi, che come sempre ha seguito sul campo il lavoro di squadra quanto mai prezioso, per consentire ai piccoli, agli studenti e alle loro famiglie di sapere che i locali sono sicuri. Non un impegno di ordinaria routine, quello voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi, che ha fatto coincidere gli interventi con il ritorno della mensa scolastica. L’assessore Angela Crea, dopo aver stimolato gli uffici comunali nelle attivita’ di competenza, ha informato ogni dirigente scolastico del completamento sia delle opere per confermare la salubrita’ dei locali, sia del ripristino da martedi della mensa scolastica.