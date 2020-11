Il commissario della locale sezione Udc di Taurianova, Salvatore Leva, a nome di tutti gli iscritti, intende esprimere viva soddisfazione per la riconferma della propria nomina come commissario della locale sezione Città di Taurianova. Leva dichiara:” Questa nomina conferma come sia stata proficua la passione di sempre, nonché il declinare la politica intesa come servizio per la gente e per l’intera comunità taurianovese. Ringrazio pertanto il segretario regionale On. Francesco Tallarico , Il Segretario nazionale On. Lorenzo Cesa ed il commissario metropolitano Roberto Vizzari per la ratifica della nomina e per la fiducia accordatami come guida del partito dello scudo crociato taurianovese. Infatti, ritengo di aver sempre dimostrato attaccamento per i valori del cristianesimo, della famiglia e della vita. Credo di essermi sempre speso con abnegazione nell’agone politico, nel corso di tanti anni di militanza, per la crescita del partito, affinchè l’Udc trovasse sempre maggiore consenso nel territorio della piana di Gioia Tauro. Questa meritata riconferma, mi consente assieme a tutti gli iscritti, il poter dare un maggior contributo ai fini del rafforzamento dell’azione politica ed amministrativa dell’Udc, che a Taurianova ha oramai messo solide radici, essendo una forza politica consolidata. La sezione continuerà senza tregua a battersi per gli ideali di libertà, giustizia, legalità e trasparenza amministrativa nell’interesse di tutti i cittadini e per la crescita socio-economico dell’intera città. Ciò permetterà al partito, di poter dare maggiore impulso per poter affrontare i problemi atavici che oramai da molti anni attanagliano la collettività, affichè Taurianova, possa ritornare agli antichi fasti ad essere punto di riferimento dell’intero territorio della piana.”