La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di villa Fava, nell’ambito dell’iter avviato dopo l’assegnazione da parte della Regione di 100.000 euro. I lavori che ora possono andare in appalto rappresentano la definitiva conferma della validità di una programmazione comunale, al tempo premiata dal Dipartimento regionale Lavori Pubblici insieme con quelle di Locri e Antonima, unici tre Comuni della provincia reggina destinatari dei fondi. Taurianova, dopo aver ottenuto il massimo da un bando che appunto premiava con 100.000 euro 19 interventi in tutta la regione, si prepara quindi all’atteso abbellimento del polmone verde che sorge in centro città.

Si procede con questo nuovo tassello, anche grazie all’impulso fornito dall’assessorato al Decoro e Arredo urbano guidato dal vice sindaco Antonino Caridi, per dotare la struttura – che è anche cuore pulsante della socialità e della cultura, visto che ospita il teatro all’aperto spesso utilizzato anche per le manifestazioni di Taurianova Capitale del Libro – per migliorare le aree dedicate al gioco, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, l’alberatura, i cordoli, il manto erboso, insieme con gli altri interventi che miglioreranno il parco.

Il Comune, inoltre, ha provveduto ad integrare il finanziamento assegnato con altri fondi del proprio bilancio, realizzando una compartecipazione virtuosa che brilla a maggior ragione vista la recente uscita dal dissesto finanziario.

«Quest’ultimo passaggio in giunta – commenta il sindaco Roy Biasi – rientra nel quadro di quella vasta manovra di messa a terra di svariati progetti che ci sono stati finanziati, per corroborare quella nuova stagione delle opere pubbliche che, dopo l’inaugurazione della biblioteca, sta dotando la città di altre infrastrutture attese da anni, due su tutte il palazzetto dello Sport e il primo teatro nella storia di Taurianova. Raccogliamo frutti sempre più preziosi, attraverso cantieri già aperti come quelli per le nuove scuole ad Amato e nella zona 167, ma anche provvedendo ad ultimare quella progettazione che ci consentirà a breve di avere importanti arterie comunali completamente rifatte, nell’ambito di uno sforzo sia politico che tecnico che fa primeggiare il Comune di Taurianova nei rapporti con gli enti sovracomunali. Ci attendiamo molto da questa stagione – conclude il sindaco Biasi – per completare un lavoro amministrativo che ha dimostrato metodo e lungimiranza, fornendo ai taurianovesi l’occasione di potersi rendere orgogliosi non solo per le proposte culturali offerte grazie al titolo di Capitale del libro, ma anche per via di standard di vivibilità considerevolmente cresciuti grazie a servizi nuovi e alla costante riqualificazione degli spazi pubblici che conduciamo».