Il problema idrici causato da una grossa perdita sita sulla Via Francesco Sofia Alessio e che per tale motivo si è dovuta interrompere l’erogazione dell’acqua e al contempo la sospensione delle attività didattiche, è stata riparata con un grande e operoso lavoro da parte degli operai dell’Ufficio Tecnico e con la presenza costante del vicesindaco Antonino Caridi, delegato alla manutenzione.

L’acqua, come ha rassicurato Caridi, è stata già aperta nell’acquedotto, il tempo che entra a regime sarà disponibile in tutta la zona di Radicena.