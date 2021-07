Un guasto alla condotta idrica nella via F. Sofia Alessio nel Rione Zaccheria, causato accidentalmente da venerdì scorso, dalla ditta che sta eseguendo dei lavori per l’Enel, ha causato non pochi disagi alle famiglie interessate dell’approvvigionamento idrico, in quanto rimasti senz’acqua potabile, è stato riparato poche ore fa dalla ditta stessa che ha causato il danno, la quale si scusa per il disagio con i cittadini.

Ai lavori di riparazione erano presenti gli operai comunali e il vicesindaco Nino Caridi.