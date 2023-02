L’altra sera intorno alle 22,00 una commerciante cinese insieme ad una sua dipendente sono stati rapinati della borsa con all’interno dei contanti. Il tutto è avvenuto all’interno del parcheggio del parco commerciale “La Cometa”. La polizia di Stato di Taurianova è riuscita in breve tempo ad arrestare uno dei rapinatori, da quello che si sa in giro un’altra persona è riuscita a sfuggire agli uomini del commissario D’agostino. Seguono aggiornamenti in attesa del comunicato ufficiale della Questura di Reggio Calabria.