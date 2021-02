Di seguito il comunicato del Comune di Taurianova

“Si comunica che le criticità riscontrate nel ciclo di gestione dei rifiuti stanno rientrando. Entro fine settimana, non appena decongestionata l’isola ecologica, il servizio di raccolta porta a porta riprenderà regolarmente.

Per consentire però le operazioni di svuotamento dei contenitori presenti presso l’Isola, i turni di raccolta porta a porta dell’indifferenziato e dell’umido, previsti per stasera e domani, non potranno essere effettuati ma si assicura, ancora una volta, la ripresa del normale servizio già a partire da questo fine settimana.

Nino Caridi

Assessore all’Ambiente”