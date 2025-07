Forza Italia investe nel futuro: Girolamo “Gio” Marchese, nominato Commissario del comune di Cittanova

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia, guidato dall’on. Giovanni Arruzzolo, ha nominato Girolamo Marchese nel prestigioso ruolo di Commissario per il comune di Cittanova. Un incarico di grande responsabilità per l’imprenditore ed ex amministratore cittanovese, che premia un impegno umano e politico ultradecennale al servizio del territorio reggino valorizzandone, inoltre, il radicamento profondo nel tessuto […]