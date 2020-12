La questione idrica, oggetto anche di una risposta ad un’interpellanza, è stata oggetto di “interventi che attendevano risposte da tempo immemore, completati i quali, il servizio idrico è stato messo in condizioni di funzionare regolarmente”.

Sistemate le varie urgenze, “si è subito provveduto alla realizzazione di un progetto teso a favorire interventi urgenti volti all’efficientamento della rete idrica comunale”.

Detto intervento è stato pianificato d’accordo con la Regione Calabria al fine di avviare una programmazione tesa alla risoluzione definitiva della problematica idrica, evitando come è stato fatto in passato solo ed esclusivamente interventi tampone. Ciò si inserisce in una programmazione più ampia che prevede per il nostro comune, il completo efficientamento delle risorse idriche fino alla digitalizzazione dell’impianto. Inoltre è stata avviata la realizzazione di due pozzi trivellati in località Uliveto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 adottata in data 24 novembre 2020, è stato approvato il progetto preliminare ed è stata, conseguentemente, avviata la procedura per la progettazione esecutiva e successivo affidamento per la realizzazione. La realizzazione dei pozzi dovrebbe portare all’eliminazione di alcuni impianti di sollevamento, chiusura di alcuni pozzi trivellati nella parte bassa e più remota del territorio comunale e extra comunale, con conseguente eliminazione di alcune problematiche ataviche e con notevole risparmio di energia elettrica”.