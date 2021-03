Grazie al contributo previsto “Strutture sociali”, l’amministrazione comunale riqualificherà nei prossimi mesi n° 4 aree fitness e giochi per bambini in diversi parchi e giardini pubblici della città.

E’ quanto afferma il il vicepresidente del Consiglio comunale con delega allo sport Scarfò Raffaele.

Abbiamo pensato con il Sindaco Roy Biasi a degli spazi dove praticare sport all’aria aperta in modo sano e in totale sicurezza, a delle aree gioco per bambini dove poter trascorrere delle ore della giornata in mezzo al verde pubblico nei nostri bellissimi parchi. Questo progetto rientra inoltre nell’ambito della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi.

Le nuove aree fitness vogliono essere un’occasione per vivere la città pienamente e in totale benessere. Siamo convinti, infatti, che gli spazi pubblici vanno valorizzati e utilizzati, sia per offrire occasioni di condivisione e senso di appartenenza al territorio, sia per richiamare al decoro urbano e alla cura degli spazi comuni. Confidiamo che le attrezzature che si installeranno vengano sfruttate al meglio dagli appassionati di fitness e che rimangano al riparo da eventuali atti vandalici il più a lungo possibile.

Le attrezzature saranno dotate di pannelli informativi specifici per ogni attrezzo con sistema QrCode per tutorial e consigli di allenamento.

Le aree verdi coinvolte:

Parco Largo Bizzurro