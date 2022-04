In preparazione alla Pasqua e come segno di vicinanza alle popolazioni martoriate dalla guerra, è stata celebrata una messa nello spazio esterno del plesso, presieduta dal parroco della parrocchia di San Giuseppe, don Cece’ Feliciano.

Dopo il buio della pandemia, uno spiraglio di luce ha illuminato i volti di alunni e docenti, radunati insieme dalla forza della preghiera.

Un sole raggiante, la compostezza ed il silenzio, la voce dei canti, le parole profonde di don Cece’, il grido di Pace, tutto ha contribuito a far assaporare un momento carico di significato. Il Dirigente, ing. Pietro Paolo Meduri, si è rivolto ai ragazzi visibilmente commosso, invitandoli a non sprecare questo tempo prezioso vissuto tra i banchi di scuola e ringraziandoli per aver avuto il privilegio di condividere un momento così straordinario.

In prima fila anche gli assessori Angela Crea e Massimo Grimaldi, sempre disponibili a testimoniare la vicinanza al mondo della scuola e l’impegno ad utilizzare tutte le risorse necessarie per la diffusione di valori e tradizioni. I ragazzi hanno bisogno di essere “accompagnati” nel cammino della Vita, come ha sottolineato il parroco, con passione e gioia, per poter offrire il proprio contributo “qui ed ora”. A conclusione, la preghiera realizzata dagli alunni, il pentagramma con le note della pace, la strofa recitata da un’ alunna di origine ucraina hanno diffuso nell’aria nuove sonorità e profumi indimenticabili. Grazie alla vice preside, prof.ssa Stefania Sorace, che ha fortemente voluto proporre questo momento, e a tutti i docenti che vivono il proprio lavoro come una missione. Ma, come sempre, i veri protagonisti sono stati gli alunni, che hanno anche offerto doni per la Caritas parrocchiale da distribuire secondo le esigenze.

Il loro sorriso, la luce negli occhi, la voce commossa e le mani tese hanno acceso la Pace e la Speranza nel cuore di tutti.