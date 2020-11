Ancora pulizie straordinarie, l’ennesime, da parte degli operai dell’Avr contro quelli che noi abbiamo definito, adesso da anni purtroppo, dei “Lordazzi”.

Diverse zone sono state pulite rimuovendo cumuli di rifiuti ed ancora altri rifiuti abbandonati finanche nelle piazze pubbliche, basta farsi un giro e si notano gli ignobili gesti che creano solo disagi e rovinano l’immagine di una città. Ci sarebbero ancora altre zone da pulire, come quelle dell’ex area 167 colma di erbacce e di altre zone e che siamo certi che a breve interverranno per ripulire. Ma quello che non si può tollerare è questo continuo sporcare gratuitamente la città, finanche con grande disprezzo dei luoghi lasciano ancora cumuli di rifiuti all’ingresso dell’isola ecologica, chiusa in questi giorni.

Purtroppo sta diventando una situazione insostenibile non più tollerabile. Così abbiamo avuto modo dire al delegato al ramo, il vicesindaco Nino Caridi il quale ha garantito a breve l’installazione di videocamere di sorveglianza e “foto-trappole”. Intanto però, tra i rifiuti abbandonati alcuni nomi sono usciti, sono stati scoperti e ben preso verranno sanzionati come meritano.

(GiLar)