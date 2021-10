Sta proseguendo la pulizia dei tombini e dei canali di scolo in tutta la città di Taurianova ad opera degli operai dell’Avr, impegnati in un lavoro molto impegnativo, visto che da anni non venivano svuotati.

L’azione di pulizia interesserà altre zone e che si spera con l’arrivo delle piogge invernali non ci siano gli stessi disagi che negli anni precedenti, non riuscendo a far defluire le acque, creavano gravi disagi, rischiando gravi conseguenze sia alla circolazione che ai cittadini.

Nella foto di copertina gli operai si trovano al Rione Zaccheria (sicuramente uno dei più importanti della città, culturalmente e intellettualmente parlando: c’è pure la fontana!), dove stanno operando già dalle prime ore del mattino.

(GiLar)

Gli operai al lavoro nel Rione Zaccheria