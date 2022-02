Con una nuova ordinanza la n. 8 del 22 febbraio 2022 si proroga chiusura scuole infanzia e primaria “Contestabile” fino al 26 febbraio a Taurianova. L’ordinanza è firmata dal vicesindaco Antonino Caridi.

Così si legge, “Ritenuto di dover adottare, in via precauzionale, interventi specifici, al fine di contenere l’aumento dei contagi, e consentire il tracciamento e l’effettuazione dei tamponi da parte delle autorità

competenti a tutela della salute degli studenti e della cittadinanza in generale.

Ritenuto che permangono le medesime criticità che hanno motivato l’ordinanza n. 8/2022 che si

richiama integralmente”.