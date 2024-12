Di Luigi Longo

L’avevamo detto nel nostro articolo precedente di qualche giorno addietro, si tratta di una vera “Opa” di Forza Italia nei confronti della lega di Salvini. La diaspora prevede che sono pronti ad aderire al partito azzurro altri 2 consiglieri comunali più altri 2 assessori. Si tratta dei Consiglieri Comunali Barca, Fuda, e degli assessori Monteleone e Grimaldi. Il partito del Capogruppo Stranges di Forza Italia a Taurianova, a breve diventerà il gruppo politico più numeroso. Per Biasi un ruolo futuro nella Città Metropolitana a fine 2025. Secondo tutti i sondaggi il centrodestra stravincerà l’elezioni comunali della Città Metropolitana, e Biasi è in pole position per ricoprire la carica di vice sindaco della Città Metropolitana, naturalmente dovrà rivincere l’elezioni comunali a Taurianova.

Inoltre secondo indiscrezioni l’attuale assessore alla cultura Maria Fedele a breve verrà nominata nel coordinamento regionale di Forza Italia, occupandosi di cultura.