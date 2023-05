Il Progetto Lettura, è arrivato alla conclusione della sua seconda annualità a testimonianza della rilevante valenza formativa che, come scuola, attribuiamo alla lettura nella strutturazione della personalità dei nostri alunni in particolare e nella sfera dell’essere e dell’esistere di tutti, in generale.

Il progetto “Fioriscono letture” è stato realizzato in continuità con i tre ordini di scuola dell’Istituto comprensivo Monteleone – Pascoli e ogni ordine, nella specificità dei traguardi di sviluppo e delle competenze che deve far raggiungere agli alunni, ha sviluppato un itinerario metodologico-didattico raccordandosi con la finalità generale di formare un buon lettore, capace di comprendere, di comprendersi, di costruirsi come persona.

La lettura stimola i sensi, la memoria, il ricordo. “Leggere mette in moto tutto dentro di noi: fantasia, emozioni, sentimenti. E’ un’apertura dei sensi verso il mondo, è scoprire l’anima delle cose”. E, come monito finale, ricordiamoci sempre che là ove ci sono i libri, ci sono“informazione e conoscenza, due armi contro il sonno della mente”.

La giornata conclusiva è stata entusiasmante, gli alunni con i loro lavori finali, quali cartelloni, quaderni lapbook, le loro domande acute, ricche di adeguate competenze, hanno calamitato l’attenzione di tutti i presenti, in primis, la Dirigente dottoressa Maria Concetta Muscolino che ha creduto nelle grandi possibilità di questo lungo e proficuo percorso. Lo scrittore Graziano Versace è stato piacevolmente coinvolto, così come l’assessore Angela Crea e la bravissima, preziosa e competente moderatrice Emanuela D’Eugenio. La Dirigente ha espresso grande apprezzamento verso la referente insegnante Giuseppina Santoro che ha seguito con competenza il progetto, fin dalla sua nascita.

A conclusione, se il libro è cibo per la mente, gli alunni della Monteleone – Pascoli, crescono bene in salute.