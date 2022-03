La scrivente O.S. in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme in materia, in data 25.01.2022 ha

avviato le procedure di raffreddamento e conciliazione.

Successivamente, in data 03.02.2022 la società procedeva a convocare la scrivente in modalità telematica

per esperire la prima fase come previsto dalla normativa vigente, tale incontro si concludeva con esito

negativo.

In data 18.02.2022, la scrivente, richiedeva apposito verbale di chiusura negativa al fine di poter procedere

all’espletamento della seconda fase, in virtù del fatto, che le cause che hanno scaturito l’avvio dello stato

di agitazione riguardavano i reiterati ritardi nell’erogazione dello stipendio e la carezza delle condizioni

minime di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ad oggi la società non ha provveduto all’invio del verbale, per tanto riteniamo conclusa la procedura di cui

sopra.

Per quanto sopra premesso, si proclama la prima azione di sciopero della durata di 24H (ventiquattro

ore) da giorno 23.03.2022 inizio ore 05:01 a giorno 24.03.2022 fine ore 04.59 di tutti i dipendenti della

Società AVR S.p.A. cantiere di Taurianova impiegati in attività di igiene urbana, con garanzia delle

prestazioni indispensabili per assicurare le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 previsti dalla L.146/90.