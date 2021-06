Si sono distinti sul territorio nazionale, con la partecipazione e il successo ottenuto in ben tre concorsi musicali dedicati alle Scuole Medie a Indirizzo Musicale, i giovani alunni dei corsi di strumento della Scuola Media Contestabile.

Due primi posti nella sezione Chitarra per la giovane promessa Julia Battaglia, classe 3B, che sotto la guida del Prof. Vincenzo Modafferi ha trionfato al Concorso Musicale Nazionale “MusicArte” di Ozegna (TO) e al Concorso Musicale Nazionale “P. Mandanici” Città di Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Primo posto al Concorso della cittadina siciliana anche per il giovane pianista Davide Tong, classe 2A, guidato dal prof. Daniele Ciullo.

Ha ottenuto il secondo posto al Concorso “Paolo Ferro” di Scicli (RG) e al Concorso “P. Mandanici” anche Antonio Gagliardi, talentuoso polistrumentista della classe 2B, che si è distinto nella sezione Violino sotto la guida del prof. Davide Salvatore Schirripa. Terzo posto per lui anche al Concorso indetto dell’Accademia musicale “Harmonia” della Locride.

Dopo la “Settimana della musica” e la Rassegna di Concerti Pomeridiani, inaugurata con la classe di clarinetto guidata dal prof. Vincenzo Zindato, ancora una volta l’indirizzo musicale della scuola media Contestabile ha permesso agli alunni di vivere esperienze di alto livello, nonostante la Pandemia e la Dad, facendo emergere potenzialità e raggiungendo traguardi significativi. Grande entusiasmo e soddisfazione!

Gli alunni vincitori dei concorsi nelle diverse sezioni e categorie:

Masso Tommaso, chitarra 2° e 3° premio

Sicari Antonio, chitarra 2° e 3° premio

Guttuso Sophia Pia, chitarra 2° Premio

Partizio Loris, chitarra 3° premio

Gerace Salvatore, chitarra 3° premio

Tripodi Daniele, chitarra 3° Premio

Zito Filippo Karol, chitarra 3° Premio

Piccolo Foceri Giuseppe Andrea, chitarra 3° Premio

Barone Benito, pianoforte 2° premio

Ortuso Giada, pianoforte 2° premio

Nania Maria Fatima, pianoforte 2° premio

Crucitti Vladimir, pianoforte 2° e 3° premio.

Santoriello Irene, pianoforte 3° premio

Ambesi Chiara , pianoforte 3° premio.

Floccari Giulia, chitarra 4° premio.