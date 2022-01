Un uomo di 70 anni con la sua autovettura era parcheggiato in prossimità dell’ospedale cittadino e della propria abitazione, quando ad un tratto, la figlia dell’uomo, cercavo di soccorrerlo in quanto si è accasciato dentro la macchina per un malore, con molta probabilità un infarto . Gli uomini dell’Usca del dott. Calogero, che rientravano da una missione, sono interventi prontamente prestando il primo soccorso, le prime cure e stabilizzandolo ed hanno accompagnando con la vettura dell’Usca scortati dai carabinieri senza attendere l’ambulanza all’ospedale Polistena.