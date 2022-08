Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 29 Luglio, subito dopo il Consiglio comunale che ha visto un Roy Biasi più nervoso ed in difficoltà del solito, s’è misteriosamente riunita la Giunta, alle 13:25 per la precisione, per deliberare un’iniziativa a favore degli ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria.

Come gruppo di minoranza non possiamo che essere felici di vedere il Comune di Taurianova impegnato a sostenere i tirocinanti, da anni vittime del precariato e soprattutto della sordità delle Istituzioni. Ci auguriamo che essi possano finalmente godere degli stessi diritti di chi espleta mansioni pubbliche, come qualunque dipendente, senza più l’incubo della precarietà. Fa spavento però dover ancora una volta evidenziare la pochezza che caratterizza questa amministrazione. I sottoscritti consiglieri di minoranza, oltre che tre interpellanze, avevo presentato al Consiglio Comunale di Venerdì anche una mozione avente oggetto: ” Stabilizzazione contrattuale Tirocinanti Comune di Taurianova”, protocollata una settimana prima, ossia Venerdì 22 Luglio. La discussione con successiva votazione di tale proposta doveva avvenire in Consiglio, ma é stata furbescamente esclusa fra i punti all’ordine del giorno dal Sindaco Roy Biasi, il quale ha tentato di accampare delle scuse adducendo ad un fantomatico ritardo dei consiglieri comunali di minoranza. Specifichiamo che i sottoscritti consiglieri sono arrivati in orario nell’aula, nel mentre la maggioranza, in totale autonomia e senza alcuna discussione, aveva già votato diversi punti all’ordine del giorno nonché escluso tutta la parte preliminare, le interpellanze e la suddetta mozione.

C’è da dire inoltre che alla specifica richiesta di discussione della mozione del consigliere Marafioti, i gruppi politici di maggioranza ed il Sindaco hanno votato CONTRO, anche in questo caso tentando deboli arrampicate sugli specchi. C’è una spiegazione, in effetti, dietro questi atteggiamenti della maggioranza; esiste un motivo che in qualche modo giustifica gli sproloqui nervosi di Biasi: il Sindaco teme d’esser messo in ombra dalla minoranza, ed é pronto a tutto pur di sfamarsi di egocentrismo e megalomania.

Che tristezza vedere il Sindaco Biasi, teso come una corda di violino e contravvenendo a qualsivoglia regola o dottrina democratica, comportarsi in questo modo. Quella mattina avrà pensato: ” oggi non li faccio parlare, soprattutto non gli faccio discutere la mozione così, appena finisce il Consiglio, riunisco la Giunta delibero io e mi prendo tutti i meriti”. Bravo Sindaco, grande prova di umiltà, come sempre dimostra educazione e rispetto. La prossima volta, però, provi a cambiare qualche vocabolo o la punteggiatura, quantomeno, se volete far finta di far qualcosa, fatelo bene. Non si vive di solo sushi e bla bla bla.

Partito Democratico

Azione