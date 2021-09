L’ex consigliere comunale Stella Morabito, eletta a Taurianova nel 2015 nella lista del Partito Democratico, presto passata agilmente in minoranza insieme alla Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, si candida oggi con De Magistris per un posto in Consiglio Regionale. Consigliamo a Luigi De Magistris di rivedere un po’ la storia politica dell’ex Consigliere Morabito, sollecitandolo a leggere anche le parti “nascoste”, quelle facenti riferimento ad un passato politico poco virtuoso per il nostro paese, fino ad arrivare alle note vicende che l’hanno vista protagonista della caduta della giunta di centrosinistra, ai tempi guidata da Fabio Scionti, firmando e votando insieme a componenti politiche ben lontane da quella che è la via intrapresa oggi dall’ex Sindaco di Napoli, suo Leader. Lo consigliamo perché conoscendola, il detto “da che pulpito vien la predica” è quello che le calza meglio. Difatti oggi parla di “coerenza” del PD l’ex consigliere (PD) Morabito, artefice di quella che fu la prima crisi dell’allora governo cittadino. Lei oggi denuncia il partito, la candidata alla presidenza Bruni ed il candidato PD (nonché assessore di Reggio Calabria) Muraca, di presunta violazione del codice etico. La Morabito cita vicende giudiziarie, a lei evidentemente poco chiare, e descrive come “neofita della politica” Amalia Bruni, asserendo che “bisognerà scegliere le donne e gli uomini migliori”: si stava forse autocelebrando?

Ci sembra, ad una prima occhiata, un maldestro tentativo di promuovere la sua figura in questa campagna elettorale, un arrogante ed un po’ presuntuoso sproloquio che sfocia nell’assurdità. Insomma, una poco elegante uscita pubblica a mezzo stampa, uno scivolone che poteva evitare. Certo si evince altrettanto chiaramente che non è nelle intenzioni della Morabito opporsi al Centrodestra di Occhiuto, rappresentato nel suo paese dal duo Biasi- Spirlì. Non ci stupisce, poiché non è la prima volta, vederla maggiormente impegnata ad inventare ed alimentare polemiche sterili, lanciando frecciatine al suo ex Partito il quale, invece, le augura il meglio da questa esperienza che, coscienziosamente, ha scelto di fare.

È strano però che nemmeno una parola venga mai detta in opposizione al suo ex collega di minoranza, oggi sindaco, Roy Biasi. Sarà stato un caso, l’ennesimo.

Partito Democratico di Taurianova sezione “W. Schepis”