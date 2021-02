Apprendiamo della chiusura del Centro Vaccinale di Taurianova sito in Largo Bizzurro con nota dell’Asp di Reggio Calabria nota prot. 256 del 19/02/2021. Questa notizia dispiace, ma certamente avvia un’importante riflessione, non solo morale, ma anche prettamente sanitaria. La denuncia promossa dal Partito Democratico di Taurianova, come più volte dichiarato, si basa su un principio fondamentale sul quale noi basiamo e baseremo ogni azione politica e non, ossia nel “principio di responsabilità”. La responsabilità, in tal senso, si riferisce alla gestione “appaltata” impropriamente all’Amministrazione Comunale, le cui gravi mancanze in termini di tutela della salute hanno generato preoccupazione tra le fila dell’Asp di Reggio Calabria.

Essa, mancando certamente di controllo sulla situazione, ha stabilito la chiusura del Centro Vaccinale. Rammarica, dunque, questa decisione che era nata con l’intento di garantire, in totale sicurezza, la somministrazione delle dosi alle classi beneficiarie. In tal caso, “l’inquinamento politico” attuato dagli amministratori locali ha procurato un danno enorme per l’intera comunità. Le immagini ed i video trasmessi da diverse emittenti e testate giornalistiche, hanno irrimediabilmente evidenziato la totale superficialità degli Assessori e dei Consiglieri del Comune di Taurianova, marcando l’ingenuità dei medici preposti alla conduzione. Gli errori sono tanti, le responsabilità pure ed aver portato avanti con forza e coscienza questa battaglia contro l’irresponsabilità, vorrebbe, senza alcuna presunzione, avviare un ragionamento atto ad evitare, in futuro, che componenti politiche approfittino di situazioni ed azioni per scopi puramente personali, spacciandole, tra l’altro, per semplice volontariato (?). Ci auguriamo che L’Asp n.5 di Reggio Calabria, il Commissario Guido Longo e tutte le istituzioni si adoperino per ripristinare a pieno regime il Centro Vaccinale, seguendo però tutte le norme che il Regolamento Nazionale e Regionale sancisce.