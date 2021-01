Ad urne chiuse non possiamo che esprimere soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo del consiglio metropolitano di Reggio Calabria. Per il centrosinistra e soprattutto per il Partito Democratico, queste elezioni hanno avuto l’esito sperato e meritato, risultato della grande dedizione che il capitale umano, sempre al servizio del territorio, ha dimostrato in ogni occasione. Siamo orgogliosi soprattutto dell’alta affluenza riscontrata presso i seggi dislocati nella provincia, i quali hanno permesso e agevolato l’azione del voto in totale sicurezza, rendendo più che mai i “territori” protagonisti di questa tornata elettorale. Viviamo in un periodo estremamente delicato, un periodo difficile per l’Italia, che vedrà la luce grazie alle risorse messe a disposizione dall’Europa. Il governo nazionale dovrà decidere come investire più di 300 miliardi in sei anni e dunque sarà necessario il sostegno di tutte le istituzioni e delle forze politiche affinché la ripresa possa avanzare senza il rischio di impantanarsi. La prima sfida sarà proprio quella di cogliere le opportunità per sfruttarle al meglio, includendo i territori nei processi decisionali per avere interventi più mirati e virtuosi, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Congratulazioni dunque ai consiglieri eletti, al Partito Democratico ed in particolar modo al sindaco Falcomatà, che per la seconda volta guiderà la città metropolitana, coscienti che le sfide sono tante ma che la squadra avrà tutto il nostro sostegno e la nostra completa fiducia.