È partita ufficialmente la VII edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari”. Nella splendida cornice della dimora storica di Villa Zerbi, alla presenza del Sindaco di Taurianova Roy Biasi e della sua Giunta, il presidente dell’associazione “Amici del Palco” ha dato il via a quello che sarà uno degli eventi più attesi, non solo a Taurianova, ma in tutta la regione.

L’evento si terrà dal 5 all’8 agosto ed anche quest’anno la direzione artistica sarà del maestro madonnaro Gennaro Troia e il “Concorso Internazionale dei Madonnari”, quest’anno prevede la partecipazione di oltre 50 artisti.

Il presidente Giacomo Carioti ha voluto ringraziare principalmente i soci degli “Amici del Palco” e sottolineando il fatto che senza di loro nulla poteva essere realizzato.

Presente alla manifestazione il presidente di Confcommercio di Reggio Calabria Lorenzo Labate che sarà al fianco dei “Madonnari” e come aveva già dichiarato, “Il concorso dei Madonnari è un momento di alto pregio culturale, teso a valorizzare l’opera dei madonnari, antica espressione artistica di grande valore nel mondo”.

Presente anche lo scultore Cosimo Allera, dove presenterà in anteprima in occasione del Concorso, un’opera di quasi 6 metri in acciaio corten in omaggio all’artista futurista Umberto Boccioni, nato a Reggio Calabria nel 1882.

Infine il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo, anch’esso presente ieri, ha rimarcato la questione dell’importante per il territorio di un evento del genere e che venerdì prossimo nel Consiglio regionale della Calabria, sarà votata definitivamente la legge che “istituzionalizza” come eventi a carattere regionale, il Concorso Internazionale dei Madonnari, dopo l’iter e l’approvazione all’unanimità in terza commissione, allineandosi nei fatti agli storici concorsi nazionali di Curtatone (MN) e Nocera Inferiore (SA).

Appuntamento a Taurianova dal 5 all’8 agosto per ammirare le opere di questi straordinari artisti di strada.

(GL)