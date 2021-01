Con Ordinanza n. 1 emanata dal Sindaco in data 11/01/2021, è stata disposta la chiusura in via prettamente precauzionale della seconda sezione della scuola dell’Infanzia e della classe quinta sez. E della scuola primaria del plesso di Amato.

