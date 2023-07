Oggi e domani 7 luglio, le due giornate a Taurianova ricordando Iosè e Salvatore. Un ricordo che ancora è come una lama che squarcia l’anima per la triste e prematura perdita di due giovani sposi, dove la bellezza era dalla parte loro, ma che un terribile destino che non guarda in faccia a nessuno li ha costretti a lasciare la vita terrena e con essa anche i loro due figlioletti.

Iosè Speranza e Salvatore Muratore saranno ricordati con una due giorni straordinaria in un programma pieno di grane divertimento e di sorrisi come quelli della giovane coppia.

Si inizia oggi 6 luglio alle ore 18 presso il campo sportivo “Tony Battaglia” con la manifestazione di calcio a 9 a cura dell’Asd Taurianova Academy, mentre alle 18.30 sarà di scena la prova di Tiro con l’arco a cura di Asd Aida.

Il 7 marzo la giornata si concentrerà tutta su Piazza Italia con inizio alle ore 18 con il “Laboratorio Iosi Hope” che prevede la costruzione di marionette con materiali di recupero a cura della Company Aiello. Si proseguirà fino alle 22 con alcuni eventi fino alla premiazione dei partecipanti alla Manifestazione di Calcio a 9 e alla prova di Tiro con l’arco e la presentazione del progetto “9Hope”.

Le due giornate saranno concluse con il concerto del bravissimo gruppo dei “I Tulipani” alle ore 22.30.

Tutti insieme per ricordare Iosè e Salvatore!