Giovanni Calogero oggi alle 16,30 parlerà in diretta dalla pagina Facebook di Approdo Calabria oltre che sul portale giornalistico. In merito ad alcune polemiche stampa sulla organizzazione del centro vaccinale di Taurianova. Ricordiamolo il centro di vaccinazione diretto dal dott. Giovanni Calogero è diventato fiore all’occhiello in Calabria, sia dal punto di vista organizzativo oltre per il numero elevatissimo di persone vaccinate al giorno. La struttura di “largo Bizzurro” oggi può realmente definirsi vera eccellenza in Calabria. Un’idea nata per caso, ma magistralmente organizzata sta ottenendo i suoi frutti.