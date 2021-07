Una nuova ordinanza la n. 52 del 3 luglio 2021 inerente lo svolgimento delle cerimonie funebri, firmata dal vicesindaco Antonino Caridi. Di seguito i punti dell’ordinanza per lo svolgimento e la disciplina di tali cerimonie:

1) le cerimonie funebri si svolgeranno, in orario antimeridiano, in forma strettamene privata presso le

Chiese Parrocchiali del Comune di Taurianova (RC) e nel rispetto delle norme di sicurezza previste negli

allegati da n. 1 a n. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

2) è fatto divieto di fare visita di condoglianze presso l’abitazione privata o le c.d. sale del commiato per

chiunque non avesse con il defunto stretti vincoli di parentela o di affinità;

3) è fatto divieto, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, della consueta espressione di cordoglio (“abbraccio

o stretta di mano”);

4) sono vietati i cortei funebri mentre all’interno del cimitero sarà ammessa la partecipazione esclusiva dei

parenti stretti, muniti di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale;

5) nelle c.d. “sale del commiato” è consentito l’accesso esclusivamente agli stretti familiari e affini del

defunto che potranno permanere all’interno per un numero massimo di 10 persone; gestori avranno

l’obbligo di verificare che tali prescrizioni vengano osservate e che all’interno dei locali vengano

rispettate tulle le precauzioni prescritte dalla vigente normativa per prevenire il rischio da contagio (e tra

queste l’uso della mascherina e l’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro);

6) è consentita l’affissione dei manifesti funebri solo a “tumulazione avvenuta”;

7) è fatto divieto assoluto di assembramento e di stazionamento al di fuori delle chiese per le persone alle

quali non sarà consentito di partecipare alla cerimonia funebre a causa del raggiungimento del limite dei

posti disponibili;