Firmata Ordinanza n. 75 del 09/09/2021 in merito alla disciplina dello svolgimento delle cerimonie funebri a seguito dell’emergenza Covid.

Nei fatti, il Covid esiste ancora, bisogna stare attenti, comprendiamo bene che quando c’è una perdita di un amico o di una persona a noi cara i “doveri” vanno fatti, ma cerchiamo anche di capire che siamo in una situazione particolare dove i contagi stanno aumentando e, molto spesso, i focolai si sviluppano in queste cerimonie, come anche nei matrimoni, etc.. dove il Green Pass o il tampone nelle ultime 48 ore vale per le sale ricevimenti, ma non per entrare in chiesa (sic!). Non si comprende bene questa differenza, visto che il Coronavirus ci ha dimostrato di essere “laico”, ovvero libertà di pensiero e di azione (contagiosa).

Per amor di Dio (e chiedo perdono se utilizzo questa affermazione, battendomi il petto), non che le precedenti ordinanze emanate in merito a contenimento siano state rispettate tutte alla regola, anzi, abbiamo visto e purtroppo, constatato (in virtù dei contagi) che, detta alla carlona, “se ne sono strafottuti” tutti, e lo si vede anche in queste festività ricorrenti, come in altre occasioni, ma si si attende sempre un miracolo, ma non solo per il debellare del Covid, ma quello illuminante delle menti per un’intercessione quantomeno spirituale della responsabilità nei comportamenti. Amen.

Di seguito i punti dell’Ordinanza:

1) le cerimonie funebri si svolgeranno, in orario antimeridiano, in forma strettamene privata presso le

Chiese Parrocchiali del Comune di Taurianova (RC) e nel rispetto delle norme di sicurezza previste negli

allegati da n. 1 a n. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

2) è fatto divieto di fare visita di condoglianze presso l’abitazione privata o le c.d. sale del commiato per

chiunque non avesse con il defunto stretti vincoli di parentela o di affinità;

3) è fatto divieto, in qualsiasi luogo, pubblico o privato, della consueta espressione di cordoglio (“abbraccio

o stretta di mano”);

4) sono vietati i cortei funebri mentre all’interno del cimitero sarà ammessa la partecipazione esclusiva dei

parenti stretti, muniti di mascherina e nel rispetto del distanziamento sociale;

5) nelle c.d. “sale del commiato” è consentito l’accesso esclusivamente agli stretti familiari e affini del

defunto che potranno permanere all’interno per un numero massimo di 10 persone; gestori avranno

l’obbligo di verificare che tali prescrizioni vengano osservate e che all’interno dei locali vengano

rispettate tulle le precauzioni prescritte dalla vigente normativa per prevenire il rischio da contagio (e tra

queste l’uso della mascherina e l’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro);

6) è consentita l’affissione dei manifesti funebri solo a “tumulazione avvenuta”;

7) è fatto divieto assoluto di assembramento e di stazionamento al di fuori delle chiese per le persone alle

quali non sarà consentito di partecipare alla cerimonia funebre a causa del raggiungimento del limite dei

posti disponibili;

8) La presente ordinanza ha validità dal 01.09.2021 al 31.12.2021.