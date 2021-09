Ci facciamo portavoce di molte richieste in merito alla scomparsa prematura del giovane 25enne Antonio Furfaro, la quale purtroppo combacia con i festeggiamenti della santissima patrona, Madonna della Montagna.

Chiediamo ma senza alcuna polemica, mettendo per un attimo da parte la situazione Covid e gli aumenti dei contagi, non sarebbe stato meglio sospendere i festeggiamenti per dare spazio al tempo del silenzio?