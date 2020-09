Un altro importante traguardo Per la Proloco di Taurianova e per il suo Presidente Nello Stranges, dopo l’esperienza come Consigliere Provinciale dell’UNPLI per 4 anni, proprio in questi giorni è stato eletto Consigliere Regionale della stessa UNPLI CALABRIA.

La Proloco di Taurianova, grazie al lavoro straordinario svolto dai Soci nel territorio, è riuscita a mietere continui successi ponendosi in pochi anni come punto di riferimento nel panorama Associazionistico Regionale

La nomina di Nello Stranges come Consigliere del Comitato Regionale UNPLI è motivo di grande orgoglio per la Proloco e per la nostra Città che per la prima volta vede un Taurianovese ricoprire un ruolo così importante nel mondo associazionistico.