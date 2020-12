In data 30/11/2020 è stata ufficializzata la nomina a Coordinatore Cittadino Forza Italia Giovani, a Natale Feo.

Un giovane promettente che, come afferma il Coordinatore Provinciale FIG Reggio Calabria, Salvatore Cirillo: “da tempo si è distinto per l’impegno nel movimento giovanile azzurro, contribuendo a portare avanti il suo operato e distinguendosi per impegno e passione rinnovate ogni giorno”.

Natale Feo, 24 anni, Taurianovese, dopo aver conseguito la Laurea ha deciso di avvicinarsi sempre di più al mondo della politica cittadina, tenendo fede ai suoi ideali e portandoli avanti con spiccata padronanza.

Lo stesso dichiara di provare un’emozione unica in un contesto ancora più unico:

“Essere circondato da tutte le persone che credono in me, da amici e familiari mi dà una grande spinta in più; mentori di questa nuova esperienza sono stati, senza dubbio, Francesco Modafferi, Coordinatore Cittadino di Forza Italia, Nello Stranges e Pierluigi Melara che insieme a tutto il gruppo di FI, già operante sul territorio da anni, hanno creduto fortemente in me”.

Dimostra sin da subito la sua voglia di lavorare ed impegnarsi con diligenza e precisione, ma ci tiene a sottolineare che il suo lavoro non sarà frutto di un impegno individuale, bensì di un lavoro sinergico e collaborativo con altri componenti del gruppo: “Oltre che dare merito ai sopracitati per questo nuovo percorso, intendo rivolgere un immenso grazie a Pietro Barreca, Domenica Iannone e Paolo Asciutto, Katia Canfora, Maria Pia Gentiluomo, Giovanni Amore , Maria Vittoria Martino, Maria Concetta Ursida, e tanti altri, i quali hanno accettato sin da subito di far parte di questo nuovo progetto ritenendo che la nostra forza potesse essere un punto d’inizio per dar lustro al nostro lavoro. Ritengo inoltre sia doveroso ringraziare Antonella Stillitano, la quale in questi anni ha svolto il ruolo di Coordinatrice Giovani con passione e che mi lascia in eredità un ottimo lavoro”.

Il nuovo Coordinatore conclude dicendo: “Con la nomina ricevuta, rendo presente che, non appena la situazione Covid-19 si sarà placata, ci metteremo al lavoro circa alcune attività. Lavoro il quale è stato promosso dall’On.le Francesco Cannizzaro che da Coordinatore Provinciale di Forza Italia e da Deputato della Repubblica, con il suo costante e incessante impegno a favore del territorio, ha riportato l’entusiasmo nei giovani facendoli riavvicinare alla polita attiva.

Questo nuovo progetto, questo nuovo gruppo, sarà per tutti noi un luogo di crescita e confronto, cantiere di nuove idee per proporre rispetto e riconoscenza al nostro gruppo di appartenenza al quale crediamo fermamente ed allacciamo la nostra identità”.