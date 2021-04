Su indirizzo del Presidente del Consiglio Salvatore Siclari, dell’Assessore al Personale Simona Monteleone, del consigliere delegato ai Servizi demografici e servizi al cittadino Grazia Arcuri e del consigliere delegato per la Frazione di San Martino Federica Ursida, si è istituto un Polo informativo nella frazione di San Martino.

L’Amministrazione comunale di Taurianova guidata dal Sindaco Avv. Rocco Biasi ha istituito un Polo informativo nella frazione di San Martino.

Il Polo, gestito da una delegazione comunale, sarà operativo ogni lunedì e giovedì, dalle 9 alle 12, ospitato nei locali della Parrocchia Maria SS della Colomba di San Martino, a disposizione dei cittadini anche per la prenotazione dei vaccini anti Covid-19.

Il servizio si inserisce nel progetto “Sportello Covid” avviato per assistere i cittadini anziani o ritenuti fragili, nel complesso iter per la prenotazione del vaccino.

Ulteriore obiettivo del Polo è quello di accogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini in maniera tale da venire incontro ad ogni tipo di esigenza cittadina.