Torna per il terzo anno la Fiera di Santa Lucia, perla attraente che unisce devozione, tradizione e socialità, dentro quello scrigno magico che è il programma delle feste natalizie. Così l’assessore al Commercio e ai Grandi eventi, Massimo Grimaldi, presenta l’appuntamento di mercoledì 13 dicembre, un’intera giornata in cui il quartiere dell’antica Iatrinoli rivivrà l’intreccio tra la devozione – verso un’effige storicamente considerata patrona degli ammalati presi in cura nell’ospedale cittadino e da quanti sono nati in quello che per lunghi anni è stato il reparto di Ostetricia più efficiente nel territorio – e l’esposizione dei prodotti locali, da sempre richiamo per un pubblico che proviene anche da fuori città. La 3° Fiera di Santa Lucia, dedicata alla santa venerata nella Cappella situata lungo il perimetro dell’ospedale Principessa di Piemonte – oggi meta anche degli emodializzati che si curano presso il Centro, che con il personale sanitario aiutano nell’abbellimento del luogo sacro – per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi, sarà il corollario dei festeggiamenti religiosi, organizzati dalla parrocchia guidata da don Cesare Di Leo. Per la parte civile dei festeggiamenti, curata dall’assessore Grimaldi in collaborazione con l’associazione degli ambulanti AnaUgl, dopo l’apertura sin dalla mattinata degli stand e delle attrazioni per i più piccoli, il programma prevede alle 20.30 il concerto del cantante Stefano Priolo in piazza Vittorio Emanuele.