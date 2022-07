Riceviamo e pubblchiamo

Sono molteplici le criticità che é necessario affrontare prima di immergerci nella disamina della mirabolante

e costosa Estate Taurianovese firmata Massimo Grimaldi, con tanto di Carnevale in maschera e feste danzanti

in pieno Agosto. L’Amministrazione ha da tempo intrapreso la via del dispotismo, chiudendo occhi ed

orecchie e marciando a testa bassa con la presunzione di chi non vuol ammettere d’aver sbagliato. Iniziando

da uno dei punti più cari alla coppia Biasi/Grimaldi, ossia i commercianti taurianovesi, é opportuno a tal

proposito giudicare l’operato di questa Amministrazione che da sempre si erge a tutela della classe dei

commercianti ma che, a conti fatti, tutela esclusivamente i propri interessi. L’Assessore Grimaldi, d’accordo

col sindaco Biasi, pur rappresentando la suddetta classe lavorativa, non ha mai intrapreso azioni atte a

sostenere i commercianti, semmai, tra richieste di sponsorizzazione a tappeto, cambi illogici della viabilità e

divieti pretestuosi, ha recato danno agli stessi, ma non certamente a lui o al proprio partner in affari. Le

attività facenti riferimento il duo Biasi/Grimaldi, oltre che moltiplicarsi periodicamente, sembrano

strategicamente esenti da divieti o regolamenti che invece destano più d’una perplessità agli altri colleghi.

Insomma, due pesi e due misure. L’Assessore Grimaldi, di concreto, cos’è che ha proposto in favore della

categoria di cui lui si erge a rappresentante? Oltre che installare un dehor nel famoso Kyosko Sushi, che

definire voluminoso é un eufemismo, vietando contestualmente l’utilizzo della Villa Comunale alle attività

limitrofe con conseguente danno economico e di immagine ai colleghi, cos’è che ha fatto? Sicuramente ha

eliminato, accampando scuse assurde figlie di una fervida immaginazione, un servizio molto apprezzato dai

cittadini, declinando qualsivoglia invito proveniente dalla parte lesa a valutare proposte alternative. Inoltre,

quante altre brutte figure deve fare Taurianova a causa della superficialità con cui si organizzano le

manifestazioni? É recente, e purtroppo non isolato, il disservizio procurato ad un’ intera organizzazione che,

dopo aver fatto legittima richiesta di spazi e servizi, entrambi promessi dallo stesso Grimaldi, s’è ritrovata sul

più bello senza corrente elettrica , ed ha dovuto rinviare lo spettacolo poiché l’Assessore non ha avuto

nemmeno l’accortezza di presentarsi per cercare una soluzione. Probabilmente le inaugurazioni distraggono

più di quanto dovrebbero, é una questione di priorità. In aggiunta, mi chiedo il perché di tutto questo silenzio

nonostante le firme e le rimostranze raccolte e presentate per quanto concerne la Via Principessa di

Piemonte. Perché l’Amministrazione non si degna di dare nemmeno una risposta in merito? Per quale motivo

il Vicesindaco Caridi allontana ogni responsabilità scaricando tutto sul Sindaco Biasi? Perché non sono state

interpellate le Commissioni, il Consiglio Comunale o i residenti per discutere, prima di rendere esecutiva, una

decisione dal così grande impatto?

A rappresentare però, a mio giudizio, il paradosso più grande, sono i lavori che il Vicesindaco Caridi sta

eseguendo per il ripristino delle fontane del paese. Premetto che ogni azione promossa a favore del ripristino

di qualsivoglia opera di interesse pubblico avrà sempre il mio totale sostegno, mi sembra però paradossale

che, in un paese che soffre con cadenza settimanale la mancanza d’acqua nelle abitazioni con conseguente

disagio e danno ai cittadini, l’Amministrazione si adoperi per l’istallazione di giochi d’acqua danzanti, a spese

del Comune, in Piazza Italia. Mi chiedo: Taurianova ed i cittadini soffrono la mancanza d’acqua in casa ed il

Comune, anziché risolvere il problema, pensa ad installare i giochi d’acqua ? Il mondo intero, l’umanità, si

prepara a combattere la carenza idrica e l’Amministrazione taurianovese paga ditte specializzate per il

ripristino e l’installazione di nuove fontane con annessi giochi nemmeno fossimo a Dubai? E dopo tutto

questo, poiché non ci si fa mancare niente, si ordina la successiva chiusura delle stesse a causa della suddetta

carenza idrica ? A me sembra non ci sia alcun nesso logico nell’operato di questa Amministrazione, anzi, é

quasi paradossale, oltre che ridicolo, il modus operandi che li caratterizza. Aggiungo inoltre che, ad eseguire

buona parte dei lavori del Comune, sono i famosi tirocinanti, ex percettori di mobilità in deroga, che da oltre

dieci anni prestano servizio presso il Comune di Taurianova senza avere alcun diritto ne garanzia

occupazionale. Da anni soffrono il precariato, illusi da promesse e false speranze di contrattualizzazione,

eppure non mancano di sacrificio e rispetto. Mi chiedo però perché tali lavoratori vengono sfruttati per ogni

tipo di mansione come se fossero un esercito a completa disposizione del Vicesindaco, da prestare di volta

in volta all’Assessore di turno. Mi domando perché adesso l’Assessore Fedele, figura istituzionale della cultura

taurianovese, con tutto il lavoro che ci sarebbe da fare per rilanciare o programmare iniziative virtuose in

ambito culturale, si stia adoperando con tanta fretta al trasporto dei libri, grazie ai già citati tirocinanti, dalla vecchia alla nuova biblioteca, ancora non agibile nonché priva di qualsivoglia parere tecnico, autorizzazione

o accessibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria. Mi chiedo perché la stessa si vanti tanto

e parli di installazioni varie all’interno dei locali dell’ex Palazzo Municipale, quando questo deve ancora essere

messo in condizioni strutturali sufficienti. A proposito di cultura, che fine ha fatto il progetto ereditato del

Cinema Teatro? Dove sono finiti i soldi ed in che modo si pensa di procedere per la realizzazione di quello

che doveva diventare una moderna e fondamentale struttura ricettiva a servizio della comunità? Prima o poi,

si spera, qualcosa si farà, ma nel frattempo l’unica attività che meglio riesce alla Giunta é quella di fotografarsi sorridenti e spensierati. La pomposità e la compiaciuta esaltazione degli Assessori del nostro Comune,

ricadendo negativamente, per forza di cose, sull’operato degli stessi, produce più di un invidia, alimenta il

chiacchiericcio e distrae da cose ben più importanti. Le critiche educatamente esposte di volta in volta,

anziché essere utilizzate da costoro per aprire un dibattito costruttivo atto a migliorare qualsivoglia aspetto

della cosa pubblica, hanno prodotto solo l’ennesima pillola di autocommiserazione, nella fattispecie, un Blà

Blà continuo.

Simone Marafioti

Capogruppo Partito Democratico